МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары с помощью беспилотников и вести артиллерийский огонь по российским позициям, зафиксированы 12 попыток атак, 767 обстрелов, 6905 ударов с использованием дронов, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

Также за сутки Киев нанес удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 беспилотников. Ранены двое местных жителей, повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения.

За весь период действия режима прекращения огня в зоне СВО, начавшегося 8 мая, зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.

В то же время, все группировки российских войск продолжали строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Авиация, ударные дроны и ракетные войска группировок войск ВС РФ не наносили удары.

Российские военнослужащие зеркально реагировали на действия ВСУ и вели ответный огонь по позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА.

В результате ответного огня нарушившие перемирие украинские войска потеряли более 920 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских орудий. Российские средства ПВО сбили 85 беспилотников самолетного типа.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Corriere della sera заявил, что настало время для Европы вступить в прямой диалог с Россией . При этом он сказал, что не знает, когда это может произойти, также неизвестно, займется ли этим отдельный спецпосланник или группа лидеров.

ЕС может уже на следующей неделе сделать первый перевод Киеву из нового кредита на 90 миллиардов евро с гарантиями под общеевропейский бюджет, сообщила еврокомиссар Марта Кос. Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари, сообщил, что почти 6 миллиардов из 9 миллиардов евро первого транша пойдут на военные нужды.

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений, сообщило издание Rheinische Post. Его раскритиковала сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии", она призвала власти ФРГ поддерживать мирные переговоры, а не усиливать эскалацию вокруг Украины