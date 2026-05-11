Боец рассказал, как карты с позициями ВСУ помогли освободить Красноармейск

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Карты с координатами позиций ВСУ, брошенные украинскими боевиками при отступлении и найденные российскими разведчиками, позволили зайти в тыл противника при освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике, рассказал на видео Минобороны России замкомандира роты группировки войск "Центр" Артем Касьянов.
Российское военное ведомство опубликовало видео с новыми подробностями освобождения Красноармейска, которыми поделились бойцы "Центра".
"Нашли документы и данные расположения, данные личного состава. Уходя, они очень много что забывали, просто забывали и уходили оттуда. В основном - это в электронном виде карты находились", - сказал Касьянов.
По его словам, в брошенных картах были обнаружены отметки наблюдательных постов, складов, позиций беспилотников, маршрутов перемещения и тыловых районов украинских боевиков.
"С помощью этих карт было нанесено очень большое количество огневого поражения. Плюс эти карты нам помогали не просто поразить противника, а зайти и пройти через их порядки. Грубо говоря, зайти в тыл", - подытожил Касьянов.
Минобороны РФ объявило об освобождении Красноармейска в ДНР 1 декабря 2025 года.