Боец рассказал, как карты с позициями ВСУ помогли освободить Красноармейск

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Карты с координатами позиций ВСУ, брошенные украинскими боевиками при отступлении и найденные российскими разведчиками, позволили зайти в тыл противника при освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике, рассказал на видео Минобороны России замкомандира роты группировки войск "Центр" Артем Касьянов.

Российское военное ведомство опубликовало видео с новыми подробностями освобождения Красноармейска , которыми поделились бойцы "Центра".

"Нашли документы и данные расположения, данные личного состава. Уходя, они очень много что забывали, просто забывали и уходили оттуда. В основном - это в электронном виде карты находились", - сказал Касьянов.

По его словам, в брошенных картах были обнаружены отметки наблюдательных постов, складов, позиций беспилотников, маршрутов перемещения и тыловых районов украинских боевиков.