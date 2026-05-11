Боец рассказал о заметном уменьшении количества тяжелой техники ВСУ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Крупной техники у ВСУ осталось крайне мало, в основном это легковые машины для подвоза пехоты, рассказал на видео Минобороны России оператор расчета БПС группировки войск "Центр" Дмитрий Комаров.

Российское военное ведомство опубликовало видео с новыми подробностями освобождения Красноармейска , которые рассказали бойцы "Центра".

"Техники у них ( ВСУ - ред.) гораздо меньше стало по наблюдениям. Но даже если есть, то это в основном легковые машины. То есть они закатывают пехоту свою, а таких крупногабаритных, как MaxxPro, танки или еще что-то очень мало стало, потому что у них это неэффективно", - сказал Комаров.

После освобождения Красноармейска, по его словам, обстановка в городе стабилизировалась, и местные жители стали выходить на улицы, в том числе в церкви.

"Последний раз ребята рассказывали, ходили в церковь там, они раздают гуманитарную помощь. Очень много гражданских стали приходить. И мы туда неоднократно помогали: отдавали вещи, поставляли еду", - поделился Комаров.