ВС России за прошлую неделю до перемирия освободили одно село в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
00:20 11.05.2026
ВС России за прошлую неделю до перемирия освободили одно село в зоне СВО

РИА Новости: ВС РФ за прошлую неделю до перемирия освободили село в зоне СВО

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
  • С 4 по 10 мая до начала перемирия под контроль Вооруженных Сил России перешел один населенный пункт в Донецкой Народной Республике.
  • За период с 27 апреля по 3 мая российскими военными освобождены десять населенных пунктов.
  • Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. До начала перемирия российскими военными в зоне проведения специальной военной операции за неделю освобожден один населенный пункт, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, с 4 по 10 мая до начала перемирия под контроль Вооруженных Сил России перешел один населенный пункт в Донецкой Народной Республике.
За период с 27 апреля по 3 мая российскими военными освобождены десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два в Харьковской области.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСумская областьЮрий УшаковДональд Трамп
 
 
