"Героический характер": Мусаев рассказал о проблемах Сперцяна со здоровьем

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев заявил, что у капитана и полузащитника команды Эдуарда Сперцяна есть проблемы со спиной.
В понедельник в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. Сперцян был заменен на 82-й минуте.
"У Эдика есть проблемы со спиной. Он показывает героический характер", - сказал Мусаев.
"Тяжело говорить после такого матча. Неплохо провели первый тайм, забили, владели большим преимуществом, создавали моменты, но их не получалось реализовать. Затем пропустили атаку. К сожалению, результат сегодня такой. Нет претензий ни к одному игроку. Не из-за судейства мы проиграли сегодня. Нам надо разобраться в пропущенных мячах, непозволительно так играть. Не должны так играть, когда по сути чемпионский матч. Есть небольшие шансы на победу в чемпионате и, конечно, суперфинале Кубка России", - добавил он.