Силуанов рассказал о росте российской экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская экономика пока увеличивается "не так, как хотелось бы", но в целом будет расти в плановых значениях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Куда ей деваться. Пока не так растет, как хотелось бы, но вырастет, все в плановых значениях", - сказал Силуанов в комментарии для Max-канала "Юнашев Live".
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году, при этом устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии. Рост ВВП, по прогнозу ЦБ, в 2026 году составит в интервале 0,5-1,5%.
В сентябре прошлого года Минэкономразвития России прогнозировало, что в 2026 году ВВП страны увеличится на 1,3%. Однако в апреле министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что рост экономики по итогам года будет ниже прежней оценки.
21 ноября 2025, 11:49