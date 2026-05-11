Силуанов рассказал о росте российской экономики
12:43 11.05.2026 (обновлено: 12:52 11.05.2026)
Силуанов рассказал о росте российской экономики

Силуанов: ВВП России в 2026 году вырастет в плановых значениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика будет расти в плановых значениях, несмотря на то что рост пока не такой значительный, как хотелось бы.
  • По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году, а устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии.
  • Минэкономразвития России ранее прогнозировало увеличение ВВП страны на 1,3% в 2026 году, но позже министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост экономики по итогам года будет ниже прежней оценки.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Российская экономика пока увеличивается "не так, как хотелось бы", но в целом будет расти в плановых значениях, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Куда ей деваться. Пока не так растет, как хотелось бы, но вырастет, все в плановых значениях", - сказал Силуанов в комментарии для Max-канала "Юнашев Live".
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году, при этом устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии. Рост ВВП, по прогнозу ЦБ, в 2026 году составит в интервале 0,5-1,5%.
В сентябре прошлого года Минэкономразвития России прогнозировало, что в 2026 году ВВП страны увеличится на 1,3%. Однако в апреле министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что рост экономики по итогам года будет ниже прежней оценки.
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМаксим РешетниковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
