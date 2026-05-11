На "Радио Судного дня" прозвучало четвертое сообщение за день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эфире радиостанции УВБ-76, известной как "Радиостанция Судного дня", прозвучало четвертое сообщение за день.
- Новое сообщение зафиксировано в понедельник в 15.43 мск.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четвертый сигнал за понедельник прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Новое сообщение зафиксировано в понедельник в 15.43 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Негромкий".
Ранее в понедельник Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщения "Головчатый", "Матоморф" и "Мэтролук".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".