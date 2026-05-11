На "Радио Судного дня" прозвучало четвертое сообщение за день

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Четвертый сигнал за понедельник прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Новое сообщение зафиксировано в понедельник в 15.43 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Негромкий".

Ранее в понедельник Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщения "Головчатый", "Матоморф" и "Мэтролук".