"Радио Судного дня" передало третье сообщение за день

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Третий сигнал прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Новое сообщение зафиксировано в понедельник в 12.36 мск, сообщает в 14.35 Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Мэтролук".

Ранее в понедельник Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщения "Головчатый" и "Матаморф".