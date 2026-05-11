"Радио Судного дня" передало третье сообщение за день

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Третий сигнал прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Новое сообщение зафиксировано в понедельник в 12.36 мск, сообщает в 14.35 Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Мэтролук".
Ранее в понедельник Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщения "Головчатый" и "Матаморф".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".