Радио "Судного дня" передало второе сообщение за день - РИА Новости, 11.05.2026
14:47 11.05.2026
Радио "Судного дня" передало второе сообщение за день

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал еще один сигнал

Вышка связи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала два сообщения в понедельник: «Головчатый» и «Матаморф».
  • Первое сообщение было передано ранее в понедельник, второе — в 11:30 по московскому времени.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Еще один сигнал прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Новое сообщение зафиксировано в понедельник в 11.30 мск, сообщает в 14.34 Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Матаморф".
Ранее в понедельник Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщение "Головчатый".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
