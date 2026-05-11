Радио "Судного дня" передало второе сообщение за день

Первое сообщение было передано ранее в понедельник, второе — в 11:30 по московскому времени.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Еще один сигнал прозвучал в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Новое сообщение зафиксировано в понедельник в 11.30 мск, сообщает в 14.34 Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Матаморф".

Ранее в понедельник Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщение "Головчатый".