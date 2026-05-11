"Радио Судного дня" передало новое сообщение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучал сигнал «Головчатый».
- Радиостанция УВБ-76 была создана в 1970-х годах и с того времени транслирует короткий жужжащий сигнал, за что ее иногда называют «Жужжалкой».
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сигнал "Головчатый" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76 в понедельник, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Соответствующее сообщение зафиксировали в пятницу в 10.33 мск в понедельник в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения "Радио Судного дня".
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".