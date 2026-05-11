"Радио Судного дня" передало новое сообщение

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сигнал "Головчатый" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76 в понедельник, также известной как "Радиостанция Судного дня".

УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".