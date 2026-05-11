Рейтинг@Mail.ru
В российском посольстве прокомментировали новые санкции Лондона - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 11.05.2026 (обновлено: 22:51 11.05.2026)
В российском посольстве прокомментировали новые санкции Лондона

РИА Новости: посольство России назвало неоколониальной политику Лондона

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политика Лондона, которая ранее способствовала госперевороту в Киеве, теперь нацелена на Армению, заявили в посольстве России.
  • Так в дипмиссии прокомментировали очередной пакет санкций против России.
ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Политика Лондона, которая ранее способствовала государственному перевороту в Киеве, теперь нацелена и на Армению, заявило посольство России в Лондоне, комментируя очередной пакет санкций против РФ.
Лондон объявил в понедельник о введении против 85 лиц и организаций санкций. В частности, под ограничения попали российское Агентство социального проектирования. МИД Британии заявил, что агентство якобы работает над проектами по созданию в Армении "пророссийских организаций", чтобы повлиять на смену власти в стране. Под похожим предлогом санкции были введены против гендиректора АНО "Диалог" Владимира Табака.
«
"Нелепыми на фоне агитационного западноевропейского десанта в Ереване предстают британские обвинения во вмешательстве в выборы в Армении. Неоколониальная политика Лондона, которая ранее уже способствовала госперевороту в Киеве, теперь нацелена и на Армению", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В дипмиссии призвали Запад перестать вмешиваться в дела суверенных государств, в частности, Молдавии и Румынии.
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Посольство в Лондоне прокомментировало новые санкции Британии
24 февраля, 19:11
 
В миреМолдавияРумынияЛондонАрменияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала