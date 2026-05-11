ЛОНДОН, 11 мая - РИА Новости. Политика Лондона, которая ранее способствовала государственному перевороту в Киеве, теперь нацелена и на Армению, заявило посольство России в Лондоне, комментируя очередной пакет санкций против РФ.

Лондон объявил в понедельник о введении против 85 лиц и организаций санкций. В частности, под ограничения попали российское Агентство социального проектирования. МИД Британии заявил, что агентство якобы работает над проектами по созданию в Армении "пророссийских организаций", чтобы повлиять на смену власти в стране. Под похожим предлогом санкции были введены против гендиректора АНО "Диалог" Владимира Табака.