20:24 11.05.2026 (обновлено: 20:34 11.05.2026)
Кравцов прокомментировал введение санкций ЕС против детских лагерей

Кравцов назвал санкции в отношении детских лагерей проявлением бессилия Запада

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
  • Кравцов назвал введение санкций ЕС против детских лагерей проявлением бессилия Запада.
  • Это попытка ограничить влияние России в сфере образования и воспитания, добавил глава Минпросвещения.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов назвал введение санкций ЕС в отношении детских лагерей проявлением бессилия Запада в попытке ограничить влияние России в сфере образования и воспитания.
Лондон объявил в понедельник о введении санкций против 85 лиц и организаций. В частности, под ограничения попали российское Агентство социального проектирования, Севастопольский государственный университет и санаторий "Здравница" в Евпатории. Также в список попали Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", несколько домов ребенка, молодежных центров и детских оздоровительных лагерей, крымский курорт "Солнечная Таврика", ряд НКО, уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко.
"Наши ВДЦ (всероссийские детские центры - ред.) помогают формировать у детей традиционные российские ценности. Санкционные меры давно не удивляют россиян. Их введение в отношении детских центров можно рассматривать как проявление бессилия Запада в попытке ограничить влияние России в сфере образования и воспитания", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

ЕвросоюзРоссияСанкцииСанкции в отношении РоссииСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)ЛондонЕвпаторияСевастопольский государственный университет
 
 
