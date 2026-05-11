ЕС расширил санкции против России - РИА Новости, 11.05.2026
14:22 11.05.2026 (обновлено: 15:43 11.05.2026)
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Евросоюз добавил в санкционный список против России 16 физических лиц и 7 юридических, следует из опубликованного Советом ЕС в понедельник документа.
В результате обновления списка в него попали преимущественно российские детские лагеря и организации военно-патриотического воспитания, а также региональные чиновники, связанные с этой сферой.
Среди организаций, попавших в список, оказался всероссийский детский центр "Смена", лагерь "Красная гвоздика" в Бердянске и клуб "Патриот" в Евпатории. Среди физлиц - министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов, замдиректора департамента минпросвещения РФ Анастасия Аккуратова, директор детского центра "Корсунь" Евгения Гриченкова, начальник управления по делам молодежи Севастополя Марина Слонченко и другие управленцы.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
