ЕС расширил санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Евросоюз добавил в санкционный список против России 16 физических лиц и 7 юридических, следует из опубликованного Советом ЕС в понедельник документа.

В результате обновления списка в него попали преимущественно российские детские лагеря и организации военно-патриотического воспитания, а также региональные чиновники, связанные с этой сферой.

Среди организаций, попавших в список, оказался всероссийский детский центр "Смена", лагерь "Красная гвоздика" в Бердянске и клуб "Патриот" в Евпатории. Среди физлиц - министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов, замдиректора департамента минпросвещения РФ Анастасия Аккуратова, директор детского центра "Корсунь" Евгения Гриченкова, начальник управления по делам молодежи Севастополя Марина Слонченко и другие управленцы.