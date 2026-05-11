Новый пакет антироссийских санкций ЕС может затронуть РПЦ, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет представлен в конце июня или начале июля, может затронуть российские банки, военно-промышленные компании и представителей Русской православной церкви, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, утверждает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов ЕС.