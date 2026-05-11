ЕС впервые согласует санкции против израильских поселенцев

БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник планируют впервые принять политическое решение о введении санкций в отношении израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.
"Я ожидаю политического соглашения о санкциях в отношении агрессивно настроенных поселенцев", - сказала она перед началом встречи.
Поселенческая политика Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, она служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.