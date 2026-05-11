Рыбакина стала четвертьфиналисткой турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову в матче четвертого круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась победой второй ракетки мира Рыбакиной со счетом 6:0, 6:2. Соперницы провели на корте 58 минут.
В четвертьфинале соперницей Рыбакиной станет украинка Элина Свитолина (7-й номер посева).
