Рыбакина стала четвертьфиналисткой турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову в матче четвертого круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.