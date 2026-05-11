Авиабилеты не подорожают из-за маркировки радиоэлектроники, заявил "Ростех"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Маркировка радиоэлектроники системой "Честный знак" не приведет к подорожанию пассажирских перелетов и не помешает ремонту самолетов, заявили в госкорпорации "Ростех".

"Информация о том, что маркировка радиоэлектроники системой "Честный знак" может помешать ремонту авиапарка российских компаний и привести к удорожанию пассажирских перелетов, не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале " Ростеха ".

"Мы не подтверждаем, что маркировка радиоэлектроники как-либо скажется на обслуживании авиапарков российских компаний. Введенные правительством требования не затрагивают компоненты воздушных судов, обслуживание которых может быть осложнено в связи с санкционным давлением", – добавили в пресс-службе.