Рейтинг@Mail.ru
Авиабилеты не подорожают из-за маркировки радиоэлектроники, заявил "Ростех" - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 11.05.2026 (обновлено: 20:19 11.05.2026)
Авиабилеты не подорожают из-за маркировки радиоэлектроники, заявил "Ростех"

Ростех: маркировка радиоэлектроники Честным знаком не помешает ремонту самолетов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Ростех" заявил, что маркировка радиоэлектроники системой "Честный знак" не приведет к подорожанию пассажирских перелетов.
  • В госкорпорации также утверждают, что маркировка не помешает ремонту самолетов.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Маркировка радиоэлектроники системой "Честный знак" не приведет к подорожанию пассажирских перелетов и не помешает ремонту самолетов, заявили в госкорпорации "Ростех".
«

"Информация о том, что маркировка радиоэлектроники системой "Честный знак" может помешать ремонту авиапарка российских компаний и привести к удорожанию пассажирских перелетов, не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Ростеха".

В госкорпорации уточнили, что правила маркировки, касающиеся радиоэлектроники, установленные постановлением правительства РФ, не распространяются на товары, которые имеют привязку к авиационным компонентам. Они были исключены из перечня заранее, отметили в госкорпорации.
Так, на сегодняшний день единственной маркируемой категорией электроники, которую теоретически можно соотнести с авиатехникой, являются потолочные светильники. При этом они реализуются на территории России и не требуют ремонта за рубежом, из чего следует, что маркировка не несет никаких рисков для динамики цен на авиабилеты и эксплуатацию воздушных судов, заверили в "Ростехе".
"Мы не подтверждаем, что маркировка радиоэлектроники как-либо скажется на обслуживании авиапарков российских компаний. Введенные правительством требования не затрагивают компоненты воздушных судов, обслуживание которых может быть осложнено в связи с санкционным давлением", – добавили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Путин поручил совершенствовать систему маркировки "Честный знак"
7 мая, 14:15
 
РостехРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала