23:03 11.05.2026 (обновлено: 23:05 11.05.2026)
В Кремле назвали разговоры в ЕС о диалоге с Россией положительным фактором

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией являются положительным фактором.
  • Ранее Путин заявил, что для него предпочтительным визави в переговорах был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
  • Глава Евросовета Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Разговоры в Европе о необходимости диалога с РФ - положительный фактор, но ситуация пока в начальной точке, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в субботу, отвечая на вопросы журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес РФ.
"Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но все пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет", - сказал Песков.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
