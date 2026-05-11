МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава МИД Швеции Мария Стенергард в интервью Euronews предложила "изменить подход" к России, чтобы заинтересовать ее вести переговоры с Европой.
По мнению Стенергард, изменение подхода потребует "наращивания поддержки Украины" и "усиления давления на Россию" посредством санкций.
В субботу Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога. Он выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать.