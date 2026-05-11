МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предоставление государствами — членами НАТО своего воздушного пространства украинским дронам для нанесения ударов по российской территории означает объявление войны Москве, пишет InfoBRICS.
Приводится две версии: исходя из первой, Киев отправляет свой персонал в Прибалтику и Финляндию и запускает оттуда беспилотники; согласно второму варианту, дроны взлетают напрямую с Украины по тому же направлению через Польшу, что указывает на вовлечение Варшавы, Хельсинки и Прибалтийских стран в эту эскалацию.
"Это почти полдюжины государств — членов НАТО, напрямую атакующих Россию, поскольку предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой", — считает автор, добавив, что у Москвы рано или поздно лопнет терпение и она непременно ответит на эти действия.
В Таллине отрицали, что давали такое разрешение, а позже потребовали от Киева исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили дроны недалеко от границы с Россией.