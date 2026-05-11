17:20 11.05.2026 (обновлено: 21:11 11.05.2026)
"Это объявление войны". СМИ раскрыли, что устроила НАТО против России

InfoBRICS: НАТО объявила войну РФ, предоставив свое небо украинским БПЛА

Украинский беспилотник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СМИ сообщают, что предоставление государствами — членами НАТО своего воздушного пространства украинским дронам для нанесения ударов по российской территории означает объявление войны Москве.
  • С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.
  • Россия сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Предоставление государствами — членами НАТО своего воздушного пространства украинским дронам для нанесения ударов по российской территории означает объявление войны Москве, пишет InfoBRICS.
"Это можно расценивать как объявление войны. Это подтверждает постоянные предупреждения России о том, что НАТО теперь напрямую участвует в конфликте", — говорится в материале.
Приводится две версии: исходя из первой, Киев отправляет свой персонал в Прибалтику и Финляндию и запускает оттуда беспилотники; согласно второму варианту, дроны взлетают напрямую с Украины по тому же направлению через Польшу, что указывает на вовлечение Варшавы, Хельсинки и Прибалтийских стран в эту эскалацию.
"Это почти полдюжины государств — членов НАТО, напрямую атакующих Россию, поскольку предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой", — считает автор, добавив, что у Москвы рано или поздно лопнет терпение и она непременно ответит на эти действия.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Россия сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
В Таллине отрицали, что давали такое разрешение, а позже потребовали от Киева исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили дроны недалеко от границы с Россией.
