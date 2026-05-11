14:36 11.05.2026
Face* не владеет имуществом в России, заявил отец исполнителя

Отец рэпера Face заявил об отсутствии у сына имущества в России

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отец рэпера Face* (Иван Дремин*), признанного в РФ иностранным агентом, заявил об отсутствии у сына имущества в России и, вероятно, счетов в российских банках, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Имущества в Российской Федерации у его сына нет. По поводу счетов сына в банках он не знает, вероятно, что нет", - приводятся показания отца рэпера в материалах.
Он уточнил, что сын проживал на съемных квартирах, каждые полгода переезжал, в ноябре 2021 года уехал из России, с ним созванивается редко. "Сейчас сын живет в Европе, в Россию не приезжает. Сын сам ему звонит с разных номеров телефона", - отмечается в материалах.
По словам отца, у музыканта есть каналы в Telegram, "ВКонтакте", Instagram * и YouTube, где сын сам размещает информацию.
Согласно материалам, в квартире, где зарегистрирован и ранее проживал в России рэпер, не найдены компьютеры, телефоны и планшеты, позволяющие выходить в интернет, его личные вещи и документы там также не обнаружены. Уточняется, что на стене соседнего жилого дома черной краской нанесен сценический псевдоним музыканта. "В ходе осмотра места происшествия предметы и документы не изымались", - отмечается в документе.
Суд в Уфе в марте заочно признал рэпера виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента) и приговорил его к штрафу 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием профилей в интернете на 2,5 года. По данным пресс-службы судов Башкирии, в 2023-2024 годах уфимские суды неоднократно привлекали Face* к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Ранее рэпер был арестован заочно и объявлен в межгосударственный розыск.

* Признан иностранным агентом в России

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
