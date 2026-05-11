"Быть не может": сигнал России вызвал испуг на Западе

В Москве в субботу состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащие КНДР. В завершение парада шестерка штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского триколора.