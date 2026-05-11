"Быть не может": сигнал России вызвал испуг на Западе - РИА Новости, 11.05.2026
04:45 11.05.2026 (обновлено: 12:58 11.05.2026)
"Быть не может": сигнал России вызвал испуг на Западе

SC назвал парад в Москве предупреждением всему миру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Московский Кремль. Архивное фото
Московский Кремль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политический обозреватель Лоренцо Пачини считает, что парад стал предупреждением миру о серьезности намерений России.
  • Он отметил, что Москва планомерно движется к достижению поставленных целей.
  • При этом, по мнению Пачини, переговоры о мире на Украине невозможны, пока Владимир Зеленский находится у власти.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Парад в Москве стал предупреждением всему миру о серьезности намерений России, пишет политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture.
"Празднование 81-й годовщины Дня Победы служит предупреждением всему миру: Россия не отступила в 1945 году, когда освободила Берлин, и не отступит сегодня в отношении территорий, которые по праву принадлежат ей", — говорится в публикации.
Автор указывает, что Москва планомерно движется к достижению поставленных целей. При этом, по его мнению, переговоры о мире на Украине невозможны, пока Владимир Зеленский находится у власти.
В Москве в субботу состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащие КНДР. В завершение парада шестерка штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского триколора.
Позже, на выступлении перед журналистами, комментируя украинский вопрос, президент России Владимир Путин отметил, что конфликт близится к завершению.
