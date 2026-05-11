Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия с 2023 года организовала канал взаимодействия с украинской стороной по воссоединению детей с семьями.
- Процесс воссоединения семей поступательно развивается, несмотря на распространяемую ЕС дезинформацию о чинимых Россией препятствиях.
- ЕС ввел санкции против 16 физических лиц и 7 организаций за якобы «депортацию» украинских детей.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Россия с 2023 года организовала канал взаимодействия с украинской стороной по воссоединению детей с семьями, говорится в комментарии постпредства России при ЕС.
"Несмотря на активно распространяемую есовской стороной дезинформацию о якобы чинимых Россией препятствиях и нежелании сотрудничать в данном вопросе, процесс воссоединения семей поступательно развивается. С 2023 года организован прямой канал взаимодействия с украинской стороной, позволяющий оперативно решать вопросы в интересах детей", - пояснили в постпредстве.
"Каждый несовершеннолетний независимо от того, где и в каком статусе он находится, имеет все возможности воссоединиться со своими родственниками, если они обозначают себя и имеют соответствующие юридические права", - добавили там.
ЕС в понедельник ввел санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций (в основном против педагогов и детских оздоровительных лагерей и центров) за якобы "депортацию" украинских детей.