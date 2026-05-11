Россия планирует принять 200 тысяч саудовских туристов к концу года

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия планирует, что турпоток из Саудовской Аравии к концу 2026 года составит 200 тысяч человек, сказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, Россия заинтересована в притоке гостей из Саудовской Аравии, который демонстрирует уверенный рост. Он подчеркнул, что если в 2024 году страну посетили 108 тысяч туристов из королевства, то по итогам 2025 года показатель вырос на 33%, превысив 140 тысяч поездок.