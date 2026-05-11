Россия планирует принять 200 тысяч саудовских туристов к концу года

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия планирует, что турпоток из Саудовской Аравии к концу 2026 года составит 200 тысяч человек, сказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
МИД РФ ранее сообщил, что 11 мая вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией.
"По аналогии с другими безвизовыми режимами, мы видим, что такой шаг дает возможность увеличить туристический поток еще от 30 до 50%. Мы надеемся, что по итогам 2026 года сможем пройти порог 200 тысяч туристов из Саудовской Аравии", - сказал Кондратьев, которого цитирует пресс-служба министерства.
По его словам, Россия заинтересована в притоке гостей из Саудовской Аравии, который демонстрирует уверенный рост. Он подчеркнул, что если в 2024 году страну посетили 108 тысяч туристов из королевства, то по итогам 2025 года показатель вырос на 33%, превысив 140 тысяч поездок.
В ведомстве напомнили, что граждане России могут посещать без визы 86 стран мира и еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии). "Кроме того, в России активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными без виз в ближайшее время", - заключили там.