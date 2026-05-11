Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует принять 200 тысяч саудовских туристов к концу года - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 11.05.2026
Россия планирует принять 200 тысяч саудовских туристов к концу года

МЭР: Россия рассчитывает на 200 тысяч туристов из Саудовской Аравии в 2026 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия планирует, что турпоток из Саудовской Аравии к концу 2026 года составит 200 тысяч человек.
  • Соглашение об отмене виз между двумя странами вступает в силу 11 мая.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия планирует, что турпоток из Саудовской Аравии к концу 2026 года составит 200 тысяч человек, сказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
МИД РФ ранее сообщил, что 11 мая вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией.
Анталья - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Туристы из России сохраняют одно из лидирующих мест по тратам в Анталье
6 мая, 04:12
"По аналогии с другими безвизовыми режимами, мы видим, что такой шаг дает возможность увеличить туристический поток еще от 30 до 50%. Мы надеемся, что по итогам 2026 года сможем пройти порог 200 тысяч туристов из Саудовской Аравии", - сказал Кондратьев, которого цитирует пресс-служба министерства.
По его словам, Россия заинтересована в притоке гостей из Саудовской Аравии, который демонстрирует уверенный рост. Он подчеркнул, что если в 2024 году страну посетили 108 тысяч туристов из королевства, то по итогам 2025 года показатель вырос на 33%, превысив 140 тысяч поездок.
В ведомстве напомнили, что граждане России могут посещать без визы 86 стран мира и еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии). "Кроме того, в России активно прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными без виз в ближайшее время", - заключили там.
Флажки России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В МЭР рассказали, когда заработает безвизовый режим с Саудовской Аравией
16 января, 08:23
 
РоссияСаудовская АравияМалайзияНикита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала