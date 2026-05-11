Представители МККК с 2022 года посетили восемь тысяч военнопленных

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) посетили 8 тысяч военнопленных в РФ и на Украине с 2022 года, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
"Нам удалось посетить 8 тысяч военнопленных с начала конфликта по обе стороны, но преимущественно на Украине. То есть большая часть тех, кого мы посетили - российские военнопленные", - сказала она в беседе с агентством.
Сотрудники МККК общаются с военнопленными на регулярной основе, отметила Машлаб.
"Я могу сказать, что начиная с февраля 2022 года мы посетили 8 тысяч военнопленных по обе стороны линии фронта. Но никаких более конкретных цифр я дать не могу, это строго конфиденциальная информация", - подчеркнула она.