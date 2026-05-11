12:15 11.05.2026
Представители МККК с 2022 года посетили восемь тысяч военнопленных

© РИА Новости / Максим Блинов
Российские миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост. Архивное фото
Российские миротворцы пропускают машину Международного Комитета Красного Креста через блокпост. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники МККК посетили 8 тысяч военнопленных в России и на Украине с начала конфликта в феврале 2022 года.
  • Сотрудники комитета общаются с пленными на регулярной основе.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) посетили 8 тысяч военнопленных в РФ и на Украине с 2022 года, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
"Нам удалось посетить 8 тысяч военнопленных с начала конфликта по обе стороны, но преимущественно на Украине. То есть большая часть тех, кого мы посетили - российские военнопленные", - сказала она в беседе с агентством.
Сотрудники МККК общаются с военнопленными на регулярной основе, отметила Машлаб.
"Я могу сказать, что начиная с февраля 2022 года мы посетили 8 тысяч военнопленных по обе стороны линии фронта. Но никаких более конкретных цифр я дать не могу, это строго конфиденциальная информация", - подчеркнула она.
