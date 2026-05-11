09:19 11.05.2026
В России заблокировали свыше 12 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАД

Биологически активные добавки (БАД). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России заблокировано около 12,4 тысячи онлайн-площадок с информацией о продаже запрещенных биологически активных добавок (БАД).
  • Среди заблокированных площадок были те, где предлагались продукты с превышением нормируемых веществ, такие как «Витамин Д3 50000 NOW 50 капсул Vitamin D3 NOW Foods США».
  • Также была выявлена опасная продукция и продукция, не прошедшая государственную регистрацию, например, «Микродозинг Красный Мухомор 60 капсул по 0.35 граммов Вакуум» и «Бустер тестостерона для мужчин Testo PRO 60 капсул, потенция».
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Около 12,4 тысячи онлайн-площадок с информацией о продаже запрещенных в России биологически активных добавок (БАД) было заблокировано в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 12,4 тысячи подобных площадок", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди них интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни - "Витамин Д3 50000 NOW 50 капсул Vitamin D3 NOW Foods США". Также выявлена продукция, являющаяся опасной - "Микродозинг Красный Мухомор 60 капсул по 0.35 граммов Вакуум" и продукция, не прошедшая государственную регистрацию "Бустер тестостерона для мужчин Testo PRO 60 капсул, потенция".
