Зампред правительства Крыма Романовская попала под санкции ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред правительства Крыма Елена Романовская попала под санкции ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против заместителя председателя совета министров Крыма и главы министерства труда и соцзащиты республики Елены Романовской, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
"Елена Васильевна Романовская. Должность: заместитель председателя совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым", - говорится в документе.