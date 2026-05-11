Рейтинг@Mail.ru
Зампред правительства Крыма Романовская попала под санкции ЕС - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 11.05.2026 (обновлено: 14:52 11.05.2026)
Зампред правительства Крыма Романовская попала под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против министра труда и соцзащиты Крыма Романовской

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред правительства Крыма Елена Романовская попала под санкции ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против заместителя председателя совета министров Крыма и главы министерства труда и соцзащиты республики Елены Романовской, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
"Елена Васильевна Романовская. Должность: заместитель председателя совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым", - говорится в документе.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
ЕС ввел санкции против директора центра "Воин" Шевченко
Вчера, 14:37
 
Республика КрымЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала