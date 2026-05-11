"Следы ведут в Рим". Что скрывает подлинная судьба Понтия Пилата

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. О моральном облике знаменитого прокуратора Иудеи спорят не только маститые ученые, но и простые верующие. Некоторые и вовсе сомневаются в историчности этого евангельского персонажа. Однако в последние годы археологам удалось пролить свет на одну из важнейших загадок Библии.

Прямо под ногами

В начале этого года израильские археологи выступили с сенсационным заявлением: в Старом городе Иерусалима откопали ранее неизвестную улицу. Она тянется почти полкилометра и проходит через несколько знаковых для паломников мест. Например, Силоамскую купель, где, по преданию, Иисус исцелил слепорожденного.

Дорога, как предположили ученые, была одной из центральных и вела к Иерусалимскому храму. На ее строительство, по приблизительным подсчетам, ушло около десяти тысяч тонн известняка.

Кто же сумел реализовать столь масштабный для тех времен проект? На этот вопрос ответили совсем недавно — когда радиоуглеродным анализом научная команда под руководством знаменитого археолога Исраэля Финкельштейна датировала монеты, извлеченные из-под мостовой. Оказалось, они относятся к периоду правления Понтия Пилата.

В наши дни сомнений в том, что он — фигура вполне реальная, все меньше. Но еще каких-нибудь полвека назад дела обстояли иначе.

Вплоть до середины XX столетия историки и библеисты считали Пилата вымышленным персонажем. Аргументы приводили разные. Наиболее распространенным был такой: римский прокуратор, обладавший безграничной властью, в Евангелии предстает чуть ли не как главный защитник Христа. Парадокс!

Но что же произошло на самом деле? И выдерживает ли этот довод проверку фактами?

У него был выбор

Если анализировать Писание с исторической точки зрения, то суд над Христом выглядит не как рутинный уголовный процесс, а как настоящая драма. По наводке предателя Иуды стражники Иерусалимского храма арестовали Христа в Гефсиманском саду. Связали и отвели в синедрион — совет старейшин и первосвященников иудейских.

Те долго совещались: "искали лжесвидетельства против Иисуса… и не находили". Наконец придумали формальный повод — богохульство. Подобное каралось смертью. Затем — суд римского прокуратора Иудеи. В Евангелии подчеркивается, что только он мог утвердить приговор.

И до недавнего времени исследователи горячо дискутировали об этом. Ведь всеми спорами — гражданскими, уголовными и даже религиозными — в ту эпоху занимался синедрион. Это логично: оккупационным властям в лице Понтия Пилата не было смысла вмешиваться во внутренние дела иудеев.

И уж тем более если они касались вопросов веры. В Римской империи, говоря современным языком, гарантировалась свобода убеждений. Но при одном условии — молитва за императора обязательна.

Однако за пару лет до распятия Иисуса римляне лишили синедрион статуса высшей судебной инстанции. Видимо, из-за частых восстаний и нежелания провинции смириться с потерей политической самостоятельности.

Так что неприязнь наместника и подданных была обоюдной. К слову, на это косвенно указывает и Евангелие. Возможно, поэтому прокуратор и решил насолить строптивым первосвященникам — не стал утверждать приговор.

Правда, довольно долго некоторые ученые возражали: зачем отпускать на свободу потенциального бунтаря? Эту загадку разрешил в конце XIX века известный русский библеист Александр Лопухин.

"Он (Пилат. — Прим. ред.) имел полномочия приводить в действие их закон или имел право надсмотра и контроля при этом, — писал исследователь. — Но он мог, подобно Галлиону (римский префект в Греции, который рассматривал аналогичное обвинение апостола Павла. — Прим. ред.), увидеть во всем этом деле не что иное, как спор о словах, хотя мог остановиться и на той мысли, что эти слова заключают в себе важные последствия для государства".

Согласно Евангелию, прокуратор трижды отказывался предать Христа смерти. Но в итоге под давлением толпы сдался и "умыл руки". Тем не менее бесспорно, что Пилат вполне мог защищать Иисуса — по политическим соображениям.

"Такое случалось редко"

Первые же материальные доказательства того, что прокуратор — человек из плоти и крови, появились в середине XX века. В 1961-м итальянские специалисты откопали в Кесарии Палестинской — древнем порту на берегу Средиземного моря — известняковую плиту с обрывками латинских надписей.

"Понтий Пилат, <…> префект Иудеи, <…> представлял Тиберия…" — прочитали ученые.

Стоит добавить, что Кесария долгое время была резиденцией римского наместника в Иудее.

А в 2018-м специалисты Еврейского университета в Иерусалиме расшифровали надпись на кольце, найденном полвека назад близ Вифлеема.

"Буквы греческие, — рассказал журналистам руководитель исследовательской группы профессор археологии Рой Порат. — Все, за исключением последней, удалось идентифицировать. Но даже без нее отчетливо читается слово Pilatu.

По его словам, фамильное имя "Пилат" (от латинского pilum — "вооруженный дротиком, копьем") встречалось в античной истории крайне редко. А среди прокураторов Иудеи и вовсе известен лишь один такой.

Тиран или святой

Для гигантской Римской империи суд над Христом остался незамеченным. Власти закрыли глаза даже на то, что Пилат фактически пошел на поводу у толпы.

Однако позже прокуратор попал в опалу. Как указывают в своих трудах историки Иосиф Флавий и Тацит, в 36 году — после подавления очередного восстания в Иерусалиме — наместник соседней провинции Луций Вителлий написал на него донос. Пилата, вероятно, вызвали на ковер в Рим.

Там его следы теряются. О дальнейшем есть несколько версий.

Церковный историк IV века Евсевий Кесарийский свидетельствует, что бывшего прокуратора отправили в ссылку в Галлию. Там он свел счеты с жизнью после трагической гибели любимой дочери.

Другой вариант: встреча с Иисусом так повлияла на префекта Иудеи, что он принял христианство. И пал мучеником во времена гонений при императоре Нероне. Эту легенду признают в Коптской и Эфиопской церквях, где, к слову, Пилат причислен к лику святых.