Бразильский режиссер рассказал о съемках фильма о нацисте Менгеле

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Режиссер фильма о нацисте Йозефе Менгеле Марсело Фелипе Сампайо рассказал РИА Новости, что снимать кинокартину было трудно, так как люди, знавшие Менгеле в Бразилии, отказывались давать интервью и не верили, что тот мог совершать зверства в Освенциме.

"Не хотели со мной говорить. Боялись связываться и сказать что-то лишнее. Домработница (Менгеле – ред.) рассказала, что у них был роман, и она не верила, что тот мог совершить эти преступления. Садовник Менгеле тоже не верил, что речь об одном и том же человеке", - поделился собеседник агентства.

Сампайо отметил, что считает фильм о Менгеле своим лучшим произведением, поскольку эта работа была особенно трудной: никто не хотел финансировать этот проект, а соприкосновение с такой тематикой дается тяжело в эмоциональном плане.

"Было тяжело. Ты сталкиваешься с негативной энергетикой, и это отражается на твоей собственной жизни", - поделился он.

Йозеф Менгеле – нацистский преступник, проводивший опыты над узниками концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Ему удалось избежать наказания, и он умер в Бразилии в 1979 году.