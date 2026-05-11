Бразильский режиссер рассказал о съемках фильма о нацисте Менгеле
09:10 11.05.2026
Бразильский режиссер рассказал о съемках фильма о нацисте Менгеле

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильский режиссер Марсело Фелипе Сампайо рассказал о съемках фильма о нацисте Йозефе Менгеле.
  • Люди, знавшие Менгеле в Бразилии, отказывались давать интервью и не верили, что тот мог совершать зверства в Освенциме.
  • Сампайо считает фильм о Менгеле своим лучшим произведением, несмотря на трудности в его создании.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Режиссер фильма о нацисте Йозефе Менгеле Марсело Фелипе Сампайо рассказал РИА Новости, что снимать кинокартину было трудно, так как люди, знавшие Менгеле в Бразилии, отказывались давать интервью и не верили, что тот мог совершать зверства в Освенциме.
"Не хотели со мной говорить. Боялись связываться и сказать что-то лишнее. Домработница (Менгеле – ред.) рассказала, что у них был роман, и она не верила, что тот мог совершить эти преступления. Садовник Менгеле тоже не верил, что речь об одном и том же человеке", - поделился собеседник агентства.
Сампайо отметил, что считает фильм о Менгеле своим лучшим произведением, поскольку эта работа была особенно трудной: никто не хотел финансировать этот проект, а соприкосновение с такой тематикой дается тяжело в эмоциональном плане.
"Было тяжело. Ты сталкиваешься с негативной энергетикой, и это отражается на твоей собственной жизни", - поделился он.
Йозеф Менгеле – нацистский преступник, проводивший опыты над узниками концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Ему удалось избежать наказания, и он умер в Бразилии в 1979 году.
Документальный фильм "Эльдорадо: Менгеле жив или мертв?" 2019 года, снятый Марсело Фелипе Сампайо, был удостоен ряда наград.
