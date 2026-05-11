Эксперт пояснила, какой ресурс на Ближнем Востоке важнее нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ Эскалация на Ближнем Востоке подчеркнула значимость пресной воды для региона, так как от нее зависят городская инфраструктура и сельское хозяйство.

Ущерб от атак на опреснительные установки может быть более критическим, чем ущерб от поражения нефтеперерабатывающих заводов.

В ходе эскалации сообщалось об атаках на опреснительные установки в Бахрейне и на иранском острове Кешм.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Эскалация на Ближнем Востоке подчеркнула значимость пресной воды для региона, поскольку от нее зависят городская инфраструктура и сельское хозяйство, а последствия возможных атак на опреснительные установки могут оказаться более критическими, чем ущерб от поражения нефтеперерабатывающих заводов, рассказала РИА Новости декан факультета мировой экономики и мировой политики Анастасия Лихачева.

Ранее РИА Новости ознакомилось с докладом Росконгресса "Рынок пресной воды: природные запасы, технологии и геополитическая игра". В нем говорится, что многие страны мира сталкиваются с нехваткой пресной воды, что уже приводит к проблемам в экономике и провоцирует международные конфликты, а в будущем доступ к пресной воде может стать основой для образования "водных картелей" по аналогии с ОПЕК

"Вы можете починить нефтеперерабатывающий завод: когда в него прилетает снаряд, вы потеряете деньги, но, когда такой снаряд прилетает в опреснительный завод, вы потеряете воду", - рассказала Агентству Лихачева, говоря о ценности пресной воды для ближневосточного региона.

По словам Лихачевой, у проблемы с водой в регионе два аспекта: с одной стороны, есть потребность в питьевой воде, а с другой - пресная вода нужна для полива газонов, функционирования городской инфраструктуры, использования в быту. Например, нельзя поливать гольф-поля питьевой водой, которая привозится танкером, равно как и использовать эту воду для любых индустриальных целей, и это оказалось для региона новой зоной уязвимости, указала эксперт.

Эксперт подчеркнула, что в регионе нет наземных источников воды, да и подземных недостаточно, поэтому функционирование городской инфраструктуры обеспечивается опреснительными заводами.

"Что такое опреснительная установка? Это огромный завод, который тянется вдоль побережья и который потребляет очень много энергии. На этом источнике воды завязано практически все в этих (ближневосточных - ред.) странах… Сейчас это зона военного конфликта, и с этой точки зрения страны сейчас переживает настоящий шок, потому что это очень острая точка уязвимости", - сказала Лихачева агентству.

В ходе эскалации в этом году такой ущерб установкам причинен не был, подчеркнула собеседница агентства.

"Но, во-первых, есть понимание, как легко это сделать. Во-вторых, угроза атак на энергетическую инфраструктуру. А без энергии опреснения не будет", - отметила Лихачева.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.