Патриарх Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием патриархом ГПЦ

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио (Муджири) с избранием предстоятелем Грузинской православной церкви и выразил надежду на продолжение "братского общения" Русской православной церкви и Грузинской церкви, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

"Сердечно поздравляю вас с состоявшимся избранием вашей Святыни предстоятелем Грузинской православной церкви. (...) Промыслом Божиим наши сестринские Церкви издревле связаны на протяжении своей общей истории, ревностно свидетельствуя об евангельской истине и непоколебимо храня веру, однажды преданную святым", - говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл отметил, что, посещая Грузию, он всегда ощущал глубокую духовную близость народов России и Грузии.

"Молюсь, чтобы, Богу содействующу, в вашем первосвятительском служении обрели достойное продолжение традиции братского общения, сложившиеся при ваших досточтимых предшественниках, особенно при почитаемом во всём православном мире приснопамятном святейшем и блаженнейшем католикосе-патриархе всея Грузии Илии II", - подчеркнул патриарх Кирилл.