Религия
 
20:22 11.05.2026 (обновлено: 20:49 11.05.2026)
Патриарх Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием патриархом ГПЦ

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио (Муджири) с избранием предстоятелем Грузинской православной церкви и выразил надежду на продолжение "братского общения" Русской православной церкви и Грузинской церкви, сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
"Сердечно поздравляю вас с состоявшимся избранием вашей Святыни предстоятелем Грузинской православной церкви. (...) Промыслом Божиим наши сестринские Церкви издревле связаны на протяжении своей общей истории, ревностно свидетельствуя об евангельской истине и непоколебимо храня веру, однажды преданную святым", - говорится в поздравлении.
Патриарх Кирилл отметил, что, посещая Грузию, он всегда ощущал глубокую духовную близость народов России и Грузии.
"Молюсь, чтобы, Богу содействующу, в вашем первосвятительском служении обрели достойное продолжение традиции братского общения, сложившиеся при ваших досточтимых предшественниках, особенно при почитаемом во всём православном мире приснопамятном святейшем и блаженнейшем католикосе-патриархе всея Грузии Илии II", - подчеркнул патриарх Кирилл.
В понедельник в соборе Святой Троицы в Тбилиси прошло расширенное собрание грузинской Церкви, на котором 39 членов Синода проголосовали за нового патриарха. 57-летний митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), который был местоблюстителем умершего 17 марта патриарха Илии II, получил 22 голоса и был избран новым патриархом.
РелигияГрузияРоссияТбилисиИлия II (Католикос-Патриарх всея Грузии)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Грузинская православная церковьРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
