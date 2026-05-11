Баскетболиста УНИКСа признали лучшим шестым игроком Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Американский центровой казанского УНИКСа Джален Рэйнольдс признан лучшим шестым игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/26, сообщается на сайте баскетбольного турнира.
Также на награду претендовали Джеремайя Мартин ("Локомотив-Кубань") и Каспер Уэйр (ЦСКА).
Центровой УНИКСа провел 36 матчей в регулярном чемпионате, 32 из которых начинал со скамейки. Он набирал в среднем 18,4 очка, совершал 5,4 подбора, 2,6 передачи и 1,4 перехвата и завершил регулярный чемпионат на втором месте по средней результативности среди игроков лиги.
В сезоне-2022/23 Рэйнольдс также становился обладателем этой награды.
