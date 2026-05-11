ПВО за сутки сбили 85 украинских беспилотников

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Средства ПВО за сутки уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144 888 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 260 танков и других боевых бронированных машин, 1 718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 864 орудия полевой артиллерии и минометов, 61 323 единицы специальной военной автомобильной техники.