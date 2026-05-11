Суд узаконил приговор Чичваркину* по делу о фейках о ВС России

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд в Москве признал законным заочный девятилетний приговор предпринимателю-иноагенту Евгению Чичваркину* по делу о фейках о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.