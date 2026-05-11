Суд узаконил приговор Чичваркину* по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 11.05.2026
06:23 11.05.2026
Суд узаконил приговор Чичваркину* по делу о фейках о ВС России

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
  • Суд в Москве признал законным заочный приговор предпринимателю Евгению Чичваркину* по делу о фейках о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента.
  • Приговор предусматривает 9 лет колонии общего режима с запретом на администрирование интернет-ресурсов на 4 года 11 месяцев.
  • Чичваркин* опубликован в соцсети ложную информацию об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве и публиковал материалы без маркировки иноагента.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Суд в Москве признал законным заочный девятилетний приговор предпринимателю-иноагенту Евгению Чичваркину* по делу о фейках о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд отклонил жалобу защиты, в которой та просила отменить решение, и оставил приговор в силе.
В середине февраля суд в Москве заочно приговорил бизнесмена к 9 годам колонии общего режима с запретом на администрирование интернет-ресурсов на 4 года 11 месяцев.
Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин* опубликовал в соцсети ложную информацию об ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве, а также публиковал материалы без маркировки иноагента, хотя ранее уже привлекался за это к административной ответственности.
Бизнесмен заочно арестован и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В реестр иноагентов его поместили в июне 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
