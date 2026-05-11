Киев после непродолжительной паузы вернулся к практике наносить удары по Северо-Западу России через Прибалтику. Скрытый конфликт между киевским режимом и подставляемыми им европейскими союзниками выходит на новый виток. Похоже, на сей раз украинские БПЛА над Прибалтикой сбивали истребители НАТО.

Накануне Дня Победы ВСУ запустили дроны на Псковскую область . Но российскую границу пересек только один из них — его сбили наши средства ПВО. Об остальных БПЛА российское Минобороны отчиталось, что они пропали с радаров на территории Латвии . Что с ними сталось, пусть скажут латвийцы.

Упомянутые латвийцы на следующий день с запозданием разослали народу СМС о воздушной опасности на востоке страны. К тому времени один украинский дрон уже протаранил нефтебазу в районе Резекне, а другой врезался в пассажирский поезд. К счастью, стоявший без людей.

По итогам можно с полным основанием сказать, что вместо Псковской области ВСУ отбомбились по Латвии.

В гордой прибалтийской республике дружеский огонь режима Зеленского, на поддержку которого Латвия тратит нехилый кусок своего ВВП, вызвал почти политический кризис. Министр обороны Андрис Спрудс — давний и искренний союзник украинских националистов и противник России — заявил о готовности уйти в отставку. И таки был туда отправлен. Действия Киева уже никто, включая членов правительства, не пытается оправдать. Спрудс ограничился объяснением, что латвийская ПВО не стала сбивать беспилотники, потому что боялась задеть обломками гражданские объекты. Сбивать украинские дроны над Латвией и не давать Киеву превратить небо республики в поле битвы Украины с Россией — это теперь практически национальный консенсус.

Преданность официальной Риги киевским союзникам в данном случае проявилась в попытке замести под лавку тот факт, что ПВО как раз свое дело сделала. Заменить международный скандал внутренним, если уж с Украиной без скандалов никак. Потому что украинские БПЛА в марте уже сбивались с курса и разбивались на территориях стран Балтии Финляндии , но то были единичные случаи. А тут захлебнулась целая атака — из всех беспилотников через российскую границу прорвался только один, а остальные вместо российских поразили латвийские энергетические и транспортные объекты. Что, у всех дронов разом сбились настройки и все они "заблудились"?

Если отбросить версию о том, что ВСУ целенаправленно бомбили именно Латвию (а от киевских отморозков всего можно ждать), то, получается, БПЛА все-таки сбили. Кто? Вариантов всего два.

Первый — Москва выполнила свои завуалированные предупреждения сбивать над Прибалтикой направляющиеся в сторону России украинские дроны, если этого не будут делать сами прибалты. Тогда в Риге изо всех сил сдерживают себя и не поднимают вой, потому что в противном случае Зеленский добьется своего и втянет латышей в новый виток эскалации с перспективой прямого участия в военном конфликте.

Второй вариант — украинцев контратаковали местные, как и положено при вторжении в свое воздушное пространство. В таком случае латвийские власти пытаются скрыть сюрреалистическую реальность: спонсоры режима Зеленского защищают границы России и отражают его удары против общего врага, чтобы Киев их самих не втянул в войну.

Наиболее вероятный ответ подсказывает уже упомянутый нетипично подробный релиз Минобороны России. В нем говорится, что в ночь на 7 мая в небе над Латвией были зафиксированы несколько беспилотных летательных аппаратов, а также французские истребители Rafale и американские F-16 . После поднятия в воздух натовских истребителей беспилотники исчезли с радаров вблизи латвийско-российской границы.

Логичнее всего предположить, что как раз истребители НАТО и сбили БПЛА. Они и сбили-с.

Косвенным подтверждением тому — последовавший информационный шлейф. Во-первых, рупор либерального западного истеблишмента Politico выдал инсайд, что отношения европейских лидеров с Зеленским находятся в самой низкой точке за годы войны. Европа уже вынуждена его одергивать. Дополним от себя: в Прибалтике.

Во-вторых, до последнего пытавшиеся отмолчаться прибалты начали публично просить Зеленского не подставлять их под российский удар. "Удерживать свои беспилотники подальше от нашей территории" — так выразился глава эстонского Минобороны после горячей ночки в соседней Латвии.

Зеленский, конечно, просьбам не внемлет. Они его лишь распалят. Голем вошел во вкус и скоро начнет жрать своих франкенштейнов.