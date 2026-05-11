Эксперт рассказала, как продлить майские праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне могут продлить отдых на майских праздниках, если присоединят к нему дни ежегодного оплачиваемого отпуска.

Есть возможность взять отпуск без сохранения зарплаты, такой отпуск обязаны предоставить определенным категориям работников.

Дни, потраченные на официально оформленный больничный во время прошлого отпуска, не теряются и могут быть перенесены на майские праздники.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне могут продлить отдых на майских праздниках, если присоединят к нему дни ежегодного оплачиваемого отпуска или возьмут отпуск без сохранения зарплаты, сообщила РИА Новости заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

"Чтобы продлить периоды отдыха, можно посоветовать следующие варианты: взять дни ежегодного оплачиваемого отпуска на все или часть рабочих дней, примыкающих к дням майских праздников", - сказала Черных.

Она уточнила, что также есть возможность взять отпуск без сохранения зарплаты. Такой отпуск обязаны предоставить определенным категориям работников, включая пенсионеров, инвалидов, родственников военнослужащих, сотрудников силовых и других органов.

"Еще один способ - подать работодателю заявление об использовании дней отдыха за предыдущую отработку в выходной или нерабочий праздничный день. Если работник ранее работал в выходной и не получил за это двойную оплату, он может попросить компенсирующий день отдыха", - добавила Черных.