Социологи назвали предметы, по которым, в православных школах выше балл ЕГЭ
10:15 11.05.2026
Социологи назвали предметы, по которым, в православных школах выше балл ЕГЭ

ПСТГУ: Средний балл ЕГЭ по русскому и математике в православных школах выше

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средние результаты ЕГЭ по русскому и математике в православных школах выше, чем средние по стране, заявили эксперты лаборатории "Социология религии" ПСТГУ.
  • Согласно исследованию, средний балл ЕГЭ в православных школах — 68 по русскому языку и 65 по профильной математике, тогда как средний балл по России — 60 по русскому языку и 62 по профильной математике.
  • Данные исследования были подготовлены на основе результатов опроса руководителей православных школ России, проведенного с 15 ноября по 15 декабря 2025 года.
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Средние результаты ЕГЭ по русскому и математике в православных школах выше, чем средние по стране, рассказали РИА Новости в лаборатории "Социология религии" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
"Православные школы в среднем показывают выше результаты ЕГЭ по русскому и профильной математике, чем школы по РФ. Средний балл ЕГЭ в православных школах – 68 по русскому языку, 65 по профильной математике из 100 баллов. Средний балл ЕГЭ по РФ – 60 по русскому языку, 62 по профильной математике", – говорится в результатах исследования ПСТГУ.
При этом в православных школах Москвы и Московской области выпускники в среднем набирают 72 балла на ЕГЭ по русскому языку, и 67 – по профильной математике, рассказали в вузе.
Данные исследования, добавили в лаборатории социологии ПСТГУ, были подготовлены на основе результатов опроса руководителей православных школ России, проведенного в сотрудничестве с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Русской православной церкви с 15 ноября по 15 декабря 2025 года. В опросе приняли участие руководители 160 школ, что, по данным лаборатории, составляет 80% от всех российских православных школ. Расчёт, рассказали в вузе, производился за 2024 и 2025 годы.
