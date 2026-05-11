Социологи назвали предметы, по которым, в православных школах выше балл ЕГЭ

Перед началом досрочного ЕГЭ по математике в школе в Москве

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Средние результаты ЕГЭ по русскому и математике в православных школах выше, чем средние по стране, рассказали РИА Новости в лаборатории "Социология религии" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

"Православные школы в среднем показывают выше результаты ЕГЭ по русскому и профильной математике, чем школы по РФ. Средний балл ЕГЭ в православных школах – 68 по русскому языку, 65 по профильной математике из 100 баллов. Средний балл ЕГЭ по РФ – 60 по русскому языку, 62 по профильной математике", – говорится в результатах исследования ПСТГУ.

При этом в православных школах Москвы и Московской области выпускники в среднем набирают 72 балла на ЕГЭ по русскому языку, и 67 – по профильной математике, рассказали в вузе.