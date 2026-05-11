В Венгрии рассказали о целях нового правительства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новое правительство Венгрии нацелено на выполнение Маастрихтских критериев.
- Цель нового правительства — вступление в еврозону к 2030 году.
БУДАПЕШТ, 11 мая - РИА Новости. Новое правительство Венгрии нацелено на выполнение Маастрихтских критериев и вступление в еврозону к 2030 году, заявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан.
"Цель нового правительства - выполнить Маастрихтские критерии, необходимые для введения евро к 2030 году", - сказала Орбан на слушаниях комиссии по делам ЕС в парламенте Венгрии.