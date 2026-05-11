В Ставропольском крае потушили пожар на рынке

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пожар на рынке "Лира" в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края потушен на площади 1300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС России по региону.
Ранее в ведомстве сообщали, что павильоны горят на площади 1100 квадратных метров на рынке в Ставропольском крае, в тушении пожара принимают участие 55 специалистов и 13 единиц техники.
"Пожар на площади 1300 квадратов. Полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.