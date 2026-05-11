В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшего подростка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка, уехавшего кататься на велосипеде, четвертые сутки разыскивают в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в МВД региона.

Как сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер", 16-летний юноша 7 мая около 21:45 выехал на велосипеде из СНТ "Мичуринец" на улицу Полевую в Кстовском районе и пропал.

"Ведутся поиски подростка, на связь он не выходил", - рассказали агентству в пресс-службе регионального МВД.