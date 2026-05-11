Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшего подростка - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 11.05.2026
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшего подростка

В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшего подростка на велосипеде

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области четвертые сутки разыскивают 16-летнего подростка.
  • Мальчик пропал 7 мая около 21:45, выехав на велосипеде из СНТ "Мичуринец" на улицу Полевую в Кстовском районе.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетнего подростка, уехавшего кататься на велосипеде, четвертые сутки разыскивают в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в МВД региона.
Как сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер", 16-летний юноша 7 мая около 21:45 выехал на велосипеде из СНТ "Мичуринец" на улицу Полевую в Кстовском районе и пропал.
"Ведутся поиски подростка, на связь он не выходил", - рассказали агентству в пресс-службе регионального МВД.
Собеседница агентства отметила, что на учете подросток не состоит.
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Нижнем Тагиле нашли двух пропавших накануне девочек
25 февраля, 15:47
 
ПроисшествияНижегородская областьКстовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала