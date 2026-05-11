В "Динамо" рассказали о звонках из Петербурга после матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что после победы над "Краснодаром" в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ему поступали звонки с благодарностью из Санкт-Петербурга.
"Поступали ли из Петербурга звонки с благодарностью? Поступали. Что говорили, не скажу. Отомстили? У нас свои задачи, связанные с результатом. Хорошо, что сегодня победили. Не потеряем наше, хоть и невысокое, место. Ребята показали характер. Показали, что могут бороться с командами, которые играют сильнейшими составами и борются за чемпионство. Уровень футбола высокий. Мы точно не думали о "Зените". Мы думаем о своих результатах. Не так давно в 2024 году "Краснодар" лишил нас золотой гонки. Это футбол, тут все бывает", - сказал Пивоваров журналистам.