В "Динамо" рассказали о звонках из Петербурга после матча с "Краснодаром" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
23:24 11.05.2026
В "Динамо" рассказали о звонках из Петербурга после матча с "Краснодаром"

Пивоваров: после победы над "Краснодаром" поступали благодарности из Петербурга

© РИА Новости / Александр Вильф | Футбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что после победы над «Краснодаром» ему поступали звонки с благодарностью из Санкт-Петербурга.
  • «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1, после чего «Краснодар» уступил первое место «Зениту».
  • Пивоваров подчеркнул, что команда «Динамо» сосредоточилась на своих задачах и не думала о «Зените».
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что после победы над "Краснодаром" в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ему поступали звонки с благодарностью из Санкт-Петербурга.
В понедельник "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. Действующий чемпион России "Краснодар" (63 очка) по итогам тура уступил первое место петербургскому "Зениту" (65), который в воскресенье обыграл "Сочи" (2:1). "Динамо" (42) занимает восьмую строчку.
"Поступали ли из Петербурга звонки с благодарностью? Поступали. Что говорили, не скажу. Отомстили? У нас свои задачи, связанные с результатом. Хорошо, что сегодня победили. Не потеряем наше, хоть и невысокое, место. Ребята показали характер. Показали, что могут бороться с командами, которые играют сильнейшими составами и борются за чемпионство. Уровень футбола высокий. Мы точно не думали о "Зените". Мы думаем о своих результатах. Не так давно в 2024 году "Краснодар" лишил нас золотой гонки. Это футбол, тут все бывает", - сказал Пивоваров журналистам.
