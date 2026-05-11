"Оценка не очень позитивная": Пивоваров высказался о будущем Гусева

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что будущее главного тренера команды Ролана Гусева будет решать совет директоров по окончании сезона, оценка результатов по поставленным задачам не очень позитивная на данный момент.

"Это решение принималось советом директоров. Мы оперативно его отработали. У нас отличные, профессиональные отношения. Он один из ведущих специалистов своего дела. Участвует во всех спортивных решениях, очень важный человек в спортивном блоке "Динамо", в системе принятия решений", - отметил Пивоваров.