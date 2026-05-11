"Оценка не очень позитивная": Пивоваров высказался о будущем Гусева - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
23:14 11.05.2026 (обновлено: 23:20 11.05.2026)
"Оценка не очень позитивная": Пивоваров высказался о будущем Гусева

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что будущее главного тренера команды Ролана Гусева будет решать совет директоров по окончании сезона, оценка результатов по поставленным задачам не очень позитивная на данный момент.
В понедельник в предпоследнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле обыграло "Краснодар" со счетом 2:1. "Бело-голубые" (42 очка) занимают восьмую строчку в турнирной таблице. В четверг "Динамо" в серии пенальти проиграло "Краснодару" в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России и не смогло выйти в суперфинал.
Динамо Москва
2 : 1
Краснодар
48‎’‎ • Константин Тюкавин
(Хуан Касерес)
90‎’‎ • Иван Сергеев
32‎’‎ • Диего
(Эдуард Сперцян)
"Будущее Гусева будет решаться после окончания сезона. Решение принимаю не только я, а совет директоров. Мы видим, что в Кубке не решили задачу. В чемпионате заканчиваем ниже, чем хотелось бы. Оценка не очень позитивная на данный момент. Но впереди еще игра, команда показывает характер", - сказал Пивоваров журналистам.
26 апреля "Динамо" на три года продлило соглашение со спортивным директором Желько Бувачем.
"Это решение принималось советом директоров. Мы оперативно его отработали. У нас отличные, профессиональные отношения. Он один из ведущих специалистов своего дела. Участвует во всех спортивных решениях, очень важный человек в спортивном блоке "Динамо", в системе принятия решений", - отметил Пивоваров.
