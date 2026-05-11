На Пхукете оштрафовали пятерых подравшихся россиян
20:54 11.05.2026
На Пхукете оштрафовали пятерых подравшихся россиян

Phuket News: на Пхукете задержали пятерых россиян за драку в публичном месте

Полиция Таиланда. Архивное фото
  • Пятерых россиян задержали на Пхукете за драку в публичном месте.
  • После уплаты штрафа их отпустили.
  • В драке участвовали только россияне, серьезных травм они не получили.
БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Пятеро россиян были задержаны на таиландском туристическом острове Пхукет за драку в публичном месте и освобождены после уплаты штрафа, сообщает в понедельник новостной портал Phuket News со ссылкой на отдел полиции по городу Пхукет, административному центру одноименной островной провинции Таиланда.
"Драка произошла между пятью гражданами России. Никто из граждан Таиланда или других стран не пострадал, участники драки также не получили серьезных травм. Все пятеро россиян были задержаны за драку в публичном месте и нарушение общественного порядка, оштрафованы и затем отпущены", - сообщил изданию начальник городского отдела полиции полковник Чатри Чукео.
По его словам, драка произошла из-за того, что один россиянин, находившийся в состоянии опьянения в уличном кафе, подошел к группе из четырех россиян, сидевших за другим столиком, и начал с ними о чем-то спорить, а затем спор перешел в драку.
"После уплаты штрафа в полицейском участке участники потасовки договорились, что не будут подавать друг на друга заявления в полицию, после чего были освобождены", - сказал полковник Чукео, слова которого приводит портал.
