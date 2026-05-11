На Пхукете оштрафовали пятерых подравшихся россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятерых россиян задержали на Пхукете за драку в публичном месте.
- После уплаты штрафа их отпустили.
- В драке участвовали только россияне, серьезных травм они не получили.
БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Пятеро россиян были задержаны на таиландском туристическом острове Пхукет за драку в публичном месте и освобождены после уплаты штрафа, сообщает в понедельник новостной портал Phuket News со ссылкой на отдел полиции по городу Пхукет, административному центру одноименной островной провинции Таиланда.
«
"Драка произошла между пятью гражданами России. Никто из граждан Таиланда или других стран не пострадал, участники драки также не получили серьезных травм. Все пятеро россиян были задержаны за драку в публичном месте и нарушение общественного порядка, оштрафованы и затем отпущены", - сообщил изданию начальник городского отдела полиции полковник Чатри Чукео.
По его словам, драка произошла из-за того, что один россиянин, находившийся в состоянии опьянения в уличном кафе, подошел к группе из четырех россиян, сидевших за другим столиком, и начал с ними о чем-то спорить, а затем спор перешел в драку.
"После уплаты штрафа в полицейском участке участники потасовки договорились, что не будут подавать друг на друга заявления в полицию, после чего были освобождены", - сказал полковник Чукео, слова которого приводит портал.
На Пхукете россиянин погиб, упав с большой высоты
20 апреля, 19:59