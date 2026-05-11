В Петербурге водитель мусоровоза насмерть задавил пенсионерку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Ехавший задним ходом по двору водитель мусоровоза задавил пожилую женщину в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, ДТП произошло в воскресенье утром на проспекте Ударников.
"Шестидесятитрехлетний водитель, управляя мусоровозом марки JAC, при движении по дворовой территории задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода. От полученных травм 88-летняя женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть).
Водитель отпущен под обязательство о явке, добавили в ГУМВД.
