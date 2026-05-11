В МВД предупредили об аферах с арендой дач
09:37 11.05.2026 (обновлено: 13:48 11.05.2026)
В МВД предупредили об аферах с арендой дач

МВД: мошенники начали предлагать россиянам аренду несуществующих дач

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают россиянам аренду дач, которых на самом деле не существует, предупредили в МВД.
  • После перевода денег "арендодатель" пропадает, а объявление исчезает или перемещается на другую площадку.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам аренду дач, которых на самом деле не существует, рассказали в УБК управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"После перевода денег "арендодатель" пропадает: не берет трубку, блокирует в мессенджерах, а объявление удаляется или переезжает на новую площадку", — говорится в посте в Telegram-канале.
Управление рекомендует не вносить предоплату, пока не увидели дом лично, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотографии объекта через поисковые системы: они могли уже "засветиться" как мошеннические.
Если так называемый собственник дачи использует фразы "очень много желающих", "нужно решить прямо сейчас", "бронь только после перевода", то лучше тщательнее его проверить, добавили в ведомстве.
