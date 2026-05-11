В МВД предупредили об аферах с арендой дач

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам аренду дач, которых на самом деле не существует, рассказали в УБК управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"После перевода денег "арендодатель" пропадает: не берет трубку, блокирует в мессенджерах, а объявление удаляется или переезжает на новую площадку", — говорится в посте в Telegram-канале

Управление рекомендует не вносить предоплату, пока не увидели дом лично, а также проверять номер телефона владельца недвижимости и фотографии объекта через поисковые системы: они могли уже "засветиться" как мошеннические.