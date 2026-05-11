15:17 11.05.2026
В арабских странах интерес к песне "Калинка-малинка" достиг максимума

© AP Photo / Nasser NasserВид на Амман, Иордания
Вид на Амман, Иордания. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Интерес к песне "Калинка-малинка" в арабских странах достиг исторического максимума.
  • За неделю число запросов по слову "Калинка" на арабском языке выросло на 1579%.
  • Популярность песни начала расти после того, как две недели назад девятилетняя Эмилия исполнила ее на русском и арабском языках на шоу The Voice Kids: Ahla Sawt.
КАИР, 11 мая - РИА Новости. Интерес к песне "Калинка-малинка" в арабских странах достиг исторического максимума после того, как девочка исполнила ее в популярном в регионе ТВ-шоу, выяснило РИА Новости на основе анализа поисковой статистики.
Две недели назад девятилетняя Эмилия исполнила песню на русском и арабском языках на шоу The Voice Kids: Ahla Sawt, являющемся аналогом шоу "Голос. Дети" для арабского мира. Девочка, мать которой русская, а отец - иорданец, привлекла к себе внимание всех членов жюри, после чего композиция начала стремительно распространяться в соцсетях. Пользователи массово записывают под нее свои видео.
Число поисковых запросов по слову "Калинка" на арабском языке начало активно расти 29 апреля и к 6 мая достигло максимума за весь период сбора данных, то есть с 2004 года, выяснило РИА Новости. За одну неделю число запросов выросло на 1579%.
Активнее всего эту композицию ищут жители Иордании, Сирии, Египта, Саудовской Аравии и Ливии. При этом платформой, на которой активнее всего искали композицию, стала социальная сеть TikTok.
Одновременно с интересом к произведению Ивана Ларионова в регионе зафиксирован рекордный всплеск внимания к самому телешоу и к изучению русского языка, выяснило РИА Новости на основе анализа статистики.
