Дерматолог объяснила причины появления перхоти

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Перхоть может возникать из-за нарушения микрофлоры кожи головы, неправильной гигиены, питания и гормональных факторов, а также может быть связана с активностью грибка, рассказала доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

По ее словам, провоцировать появление перхоти может как слишком частое, так и редкое мытье головы: в первом случае кожа пересушивается, во втором - создается благоприятная среда для микроорганизмов. Она добавила, что на появление перхоти также влияют питание и гормональные изменения.