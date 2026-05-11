Дерматолог объяснила причины появления перхоти

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Перхоть может возникать из-за нарушения микрофлоры кожи головы, неправильной гигиены, питания и гормональных факторов, а также может быть связана с активностью грибка, рассказала доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.
"Одной из ключевых причин появления перхоти считается дрожжеподобный грибок рода Malassezia. Он является частью нормальной микрофлоры кожи, однако при определенных условиях начинает активно размножаться", - рассказала Галлямова изданию "Газета.Ru".
По ее словам, провоцировать появление перхоти может как слишком частое, так и редкое мытье головы: в первом случае кожа пересушивается, во втором - создается благоприятная среда для микроорганизмов. Она добавила, что на появление перхоти также влияют питание и гормональные изменения.
"В ряде случаев перхоть может быть симптомом дерматологических заболеваний. Среди наиболее распространенных - себорейный дерматит и псориаз. Также шелушение может сопровождать более редкие состояния кожи", - заключила Галлямова.