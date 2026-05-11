Минобороны отчиталось о соблюдении режима прекращения огня в зоне СВО

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.