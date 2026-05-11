Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России сообщило, что все группировки российских войск в зоне спецоперации соблюдают режим прекращения огня.
- Всего с начала перемирия Минобороны зафиксировало 23 802 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, на которые российская армия реагировала зеркально.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня, оставаться на ранее занятых позициях, сообщило в понедельник Минобороны России.
По информации Минобороны РФ, в зоне специальной военной операции зафиксировано 23 802 нарушения ВСУ режима прекращения огня, в этих условиях российская армия зеркально реагировала на нарушения перемирия.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.
22 июня 2022, 17:18