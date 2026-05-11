Армения продолжит развивать отношения с Россией, заявил Пашинян
14:08 11.05.2026 (обновлено: 14:23 11.05.2026)
Армения продолжит развивать отношения с Россией, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения продолжит развивать отношения с Россией, заявил Пашинян.
  • Он подчеркнул, что происходит трансформация этих отношений, которую он оценивает положительно.
  • Премьер-министр отметил, что с Путиным у него рабочие отношения, основанные на взаимном доверии.
ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Армения продолжит развивать отношения с Россией с осознанием армянской стороной их трансформации, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Как я уже говорил ранее, у нас не было, нет и не будет цели навредить интересам России. Мы продолжим руководствоваться государственными интересами Армении. Мы продолжим углублять, развивать наши отношения с Российской Федерацией с тем пониманием, что происходит неизбежная трансформация этих отношений", - заявил Пашинян.
По его словам, это процесс, вытекающий из объективной реальности.
"Трансформация отношений происходит, и я положительно оцениваю трансформацию отношений. Я понимаю, что есть определенные вопросы, есть дискомфорт, есть нюансы, требующие разъяснения, но моя оценка такова, что нам нужно работать по этим вопросам спокойно, без нервов, без лишнего обострения, и мы будем действовать именно в этой логике", - подчеркнул Пашинян.
"Хочу сказать, что с президентом РФ у нас рабочие отношения, основанные на взаимном доверии. Самые острые вопросы мы обсуждали в очень спокойной, уважительной, дружеской атмосфере", - добавил премьер республики.
