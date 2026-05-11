Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании.
- Армению представит вице-премьер Мгер Григорян.
- Премьер проинформировал об этом Путина и президента Казахстана.
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании.
"Армению представит вице-премьер Мгер Григорян", — сказал он журналистам.
По словам премьера, он сообщил об этом Владимиру Путину во время визита в Москву 1 апреля. Также он проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он добавил, что если Армения выйдет из ЕАЭС, то она сделает это не внезапно, а спланированно и референдум по этому вопросу проводить не придется.
При этом Пашинян подчеркнул, что Ереван продолжит развивать отношения с Россией, несмотря на происходящую трансформацию, а все проблемные вопросы будет решать на основе взаимного уважения.
Во время пресс-подхода 9 мая Путин призывал армянское руководство не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако находиться в таможенном союзе с ними обоими невозможно.
Обсудить эту тему президент России предложил на очередном саммите, напомнив, что Ереван получает значительные преимущества в рамках этого объединения: в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, миграционной сфере и в вопросе таможенных сборов.
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян накануне подчеркивал, что Ереван примет решение, когда придет время, но пока продолжает работу в Евразийском экономическом союзе.