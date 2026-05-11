Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Астану

ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании.

По словам премьера, он сообщил об этом Владимиру Путину во время визита в Москву 1 апреля. Также он проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он добавил, что если Армения выйдет из ЕАЭС, то она сделает это не внезапно, а спланированно и референдум по этому вопросу проводить не придется.

При этом Пашинян подчеркнул, что Ереван продолжит развивать отношения с Россией, несмотря на происходящую трансформацию, а все проблемные вопросы будет решать на основе взаимного уважения.

Во время пресс-подхода 9 мая Путин призывал армянское руководство не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. До этого он не раз подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако находиться в таможенном союзе с ними обоими невозможно.

Обсудить эту тему президент России предложил на очередном саммите, напомнив, что Ереван получает значительные преимущества в рамках этого объединения: в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, миграционной сфере и в вопросе таможенных сборов.